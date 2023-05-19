Президент Украины выступил на саммите Лиги арабских государств. Украинский лидер рассказал, что сегодня 450 полномасштабной войны, которую развязала Россия против нашего государства.

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Что заявил Зеленский в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский призвал помочь защищать украинских людей, включая украинских мусульман. Вместе с украинским лидером прибыл Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа.

Президент напомнил, что именно крымские татары первыми пострадали от российской оккупации и репрессий России. Украинский лидер отметил, что Украина вместе с арабскими государствами может иметь общую точку зрения по спасению украинских людей из российских тюрем.

Владимир Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию и абсолютное большинство стран за поддержку устойчивых международных позиций и устава ООН.