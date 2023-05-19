Президент України виступив на саміті Ліги арабських держав. Український лідер розповів, що сьогодні 450 повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави.

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Що заявив Зеленський у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський закликав допомогти захищати українських людей, включно з українськими мусульманами. Разом з українським лідером прибув Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу.

Президент пригадав, що саме кримські татари першими постраждали від російської окупації та репресій Росії. Український лідер зауважив, що Україна разом з арабськими державами може мати спільний погляд щодо порятунку українських людей з російських тюрем.

Володимир Зеленський подякував Саудівській Аравії та абсолютній більшості країн за підтримку сталих міжнародних позицій та статуту ООН.

Український лідер розповів про депортацію Росією наших дітей

Президент пригадав, що десятки тисяч арабських студентів навчаються в українських університетах, Україна традиційно забезпечує арабські країни пшеницею та іншою сільськогосподарською продукцією. Наша держава рада була вітати їхні інвестиції в Україну.

Я більш ніж упевнений, що ніхто вас не погодиться віддати загарбникам третину своєї країни. Я більш ніж упевнений, що ніхто з вас не дивився б без бою, як чужі люди крадуть дітей вашого народу,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що сотні тисяч наших дітей депортувала Росія.

"Вони розлучені з рідними й наших дітей там, у Росії, навчають ненавидіти своїх рідних", – пояснив президент.

Український президент додав, що він більш ніж упевнений, що ніхто з них не змирився б з тих, що хтось захопив атомну станцію, щоб шантажувати світ новим ядерним лихом.