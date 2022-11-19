Як сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, 18 листопада він звернувся до учасників безпекового форуму в канадському Галіфаксі.

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Там він вчергове представив українську "формулу миру" і запросив Канаду та інших наших партнерів долучитися до її реалізації. Як розповів Зеленський, Україна робить все, щоб знешкодити кожен з елементів, з яких складається російська агресія, а значить – знешкодити саму Росію.

Запросив Канаду обрати для себе такий компонент "формули миру", в якому вони можуть проявити своє лідерство. Саме в цьому і є сенс того, як ми викладаємо наші пропозиції щодо відновлення миру. Ми їх розклали на елементи, з яких складається російська агресія, і робимо все, щоб знешкодити кожен з цих елементів,

– зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він щодня отримує позитивний фідбек у світі щодо такого підходу.

"Провідні лідери підтримують українську конструктивність, і я вірю, що нам вдасться реалізувати нашу "формулу миру", – додав він.

Що відомо про українську "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 розповів про "формулу миру" у війні Росії проти України. Пропозиції включають виведення російських військ і припинення бойових дій.

Пропозиції України щодо миру включають:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

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Заяву Зеленського одразу ж прокоментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Представник Кремля теж звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів.

Водночас глава МЗС Росії Сєргєй Лавров звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів. Прихвостень Владіміра Путіна переконаний, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".

Зрештою дії Росії були красномовнішими ніж слова. Того ж дня, після оголошення Зеленського деталей про українську "формулу миру" росіяни атакували ракетами Київ та низку регіонів. Прильоти у житлові будинки зафіксували у Печерському та Оболонському районі столиці.

А українська енергетика постраждала такою мірою, що приблизно 40% споживачів залишилися без світла. Влада радить українцям готуватися до довгих відключень. Електроенергії може не бути днями.

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