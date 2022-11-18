Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону розповів, що блекаут в Україні теоретично можливий. Проте, за його словами, це станеться внаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший, повідомляє 24 канал.
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Ситуація складна, але контрольована
Сахарук заявив, що блекаут в Україні – це мрія окупантів, яка ніколи не здійсниться. Аби відновити довоєнний стан енергосистеми України, потрібно закупити нове обладнання.
Низьковольтне обладнання виробляють в Україні і, на щастя, його багато. Натомість високовольтне – дорожче і купити його, відповідно, важче. Крім того, Сахарук заявив, що необхідні прилади в Україні не виробляють.
Де ситуація зі світлом найгірша
За словами виконавчого директора, найгірша ситуація з електропостачанням наразі в Херсоні, адже там немає світла взагалі. Він зазначив, що в місті щодня працюють 18 бригад, роботи по відновленню тривають вже декілька днів.
Ситуацію ускладнює зруйнована інфраструктура міста та масштабні мінування територій.
Які сценарії виходу з блекауту
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що вихід із блекауту передбачає декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати 3 – 10 днів.
Водночас Харченко акцентував, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом.
Наразі енергосистема стабілізується після останнього наймасовішого обстрілу російськими агресорами 15 листопада. За словами експерта, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.
Яка ситуація з відключеннями світла по Україні
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За його словами, така ситуація відбувається внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури країни.
- 18 листопада по всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Крім того, можуть бути й аварійні вимкнення електроенергії. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.
- У ДТЕК наголосили, що "Укренерго" має збалансувати енергосистеми, аби не допустити масштабних і складних аварій на мережах. Для цього вводять стабілізаційні та екстрені відключення.
- Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що в такій критичній ситуації відключення електроенергії можуть дещо затягуватись. За його словами, вони можуть тривати по 8 – 10 годин.
- Графіки відключення електроенергії у містах України дивіться за посиланням.
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