Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону розповів, що блекаут в Україні теоретично можливий. Проте, за його словами, це станеться внаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший, повідомляє 24 канал.

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Ситуація складна, але контрольована

Сахарук заявив, що блекаут в Україні – це мрія окупантів, яка ніколи не здійсниться. Аби відновити довоєнний стан енергосистеми України, потрібно закупити нове обладнання.

Низьковольтне обладнання виробляють в Україні і, на щастя, його багато. Натомість високовольтне – дорожче і купити його, відповідно, важче. Крім того, Сахарук заявив, що необхідні прилади в Україні не виробляють.

Де ситуація зі світлом найгірша

За словами виконавчого директора, найгірша ситуація з електропостачанням наразі в Херсоні, адже там немає світла взагалі. Він зазначив, що в місті щодня працюють 18 бригад, роботи по відновленню тривають вже декілька днів.

Ситуацію ускладнює зруйнована інфраструктура міста та масштабні мінування територій.

Які сценарії виходу з блекауту

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що вихід із блекауту передбачає декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати 3 – 10 днів.

Водночас Харченко акцентував, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом.

Наразі енергосистема стабілізується після останнього наймасовішого обстрілу російськими агресорами 15 листопада. За словами експерта, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.

Яка ситуація з відключеннями світла по Україні

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