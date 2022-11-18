Критичну ситуацію в енергосистемі України ускладнює щоденне похолодання. Оскільки на вулиці опускається температура повітря, в домівках стає холодно й українці змушені використовувати більше електроенергії для обігріву.

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Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки росіян по енергооб'єктах,

– наголосили в НЕК "Укренерго".

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.