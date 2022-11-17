Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі Українського радіо повідомив, що в такій критичній ситуації відключення електроенергії можуть дещо затягуватись. За його словами, вони можуть тривати по 8 – 10 годин, пише 24 канал.

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Україна має проблеми з трансформаторами

Харченко зазначив, що ці проблеми виникають через специфічний формат своєї енергомережі, який відрізняється від європейського. Він пояснив, що "трансформатори – це найтехнологічніший виріб, який лише можна собі уявити".

Експерт наголосив, що потрібні Україні трансформатори виробляються рік – півтора. Проте перші пристрої вже їдуть до країни.

Прошу всіх бути максимально готовими і морально, і фізично до досить тривалого можливого відключення. Це може бути 8 – 10 годин,

– заявив він.

Українців просять виїхати з міст

З такими проханнями раніше вже неодноразово зверталася влада Києва. Тепер же міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців багатоповерхівок на якийсь час переїхати в села до родичів чи знайомих.

За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі погіршуватиметься, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити всіх охочих. А мешканців прилеглих до Івано-Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок та дітей із багатоповерхівок.

Як розумно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Росія обстріляла Україну 17 листопада: що відомо

Під час повітряної тривоги окупанти завдали терористичний ракетний удар по Дніпру. За останніми даними, постраждали 20 людей. Серед них – 15-річна дівчина та співробітниця мерії.

Також окупанти вдарили по інфраструктурі Харківщини. Постраждали щонайменше 3 людей.

Крім того, росіяни вдарили по логістичному об'єкті в Одесі. В ОК "Південь" заявили, що постраждала одна цивільна людина. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни традиційно атакували радянськими зенітно-ракетними системами С-300, а також реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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