Повітряна тривога на Одещині тривала з 07:23 до 11:04. Російські окупанти запустили з акваторії Чорного моря крилаті ракети "Калібр".

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З акваторії Чорного моря ворог здійснив пуск "Калібрів", а з використанням тактичної авіації з 2 Су-30 спрямував 6 ракет повітряного базування. Уражено логістичний об'єкт в обласному центрі,

– мовиться у повідомленні.

В ОК "Південь" заявили, що постраждала одна цивільна людина. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств.

Оборонцям українського неба вдалося збити 6 ворожих ракет.

Атаки 17 листопада

Вдень 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги окупанти завдали терористичний ракетний удар по Дніпру. За останніми даними, постраждали 14 людей. Серед них – 15-річна дівчина та співробітниця мерії.

Прильоти зафіксували у 2 районах міста. Окупанти влучили у промислове підприємство. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що спалахнула пожежа.

Також окупанти вдарили по інфраструктурі Харківщини. Постраждали щонайменше 3 людей.

Українців закликають не ігнорувати повітряних тривог. Це рятує життя.

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