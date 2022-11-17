Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що станом на 11:15 кількість постраждалих зросла до 14 людей. Серед них – 15-річна дівчина.

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Усім постраждалим знадобилася госпіталізація.

Росіяни вдарили по підприємству – спалахнула пожежа

Резніченко заявив, що є влучання у двох районах міста. Окупанти вдарили по місцевому промисловому підприємству.

Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд,

– заявив голова ОВА.

Він додав, що вже є інформація про 5 постраждалих.

Російська атака триває. Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Місцеві жителі повідомляють про проблеми зі зв'язком

Повітряна тривога у Дніпрі розпочалася о 7:31. Близько 08:31 у мережі повідомили про вибухи. У місті зникло світло. Люди скаржаться на проблеми зі зв'язком.

Станом на 10:38 повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Українців просять не нехтувати своєю безпекою та стежити за офіційними повідомленнями про останні новини.

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