Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що станом на 11:15 кількість постраждалих зросла до 14 людей. Серед них – 15-річна дівчина.
Зауважте Ворог бомбить наш газовидобуток та підприємства, – Шмигаль
Усім постраждалим знадобилася госпіталізація.
Росіяни вдарили по підприємству – спалахнула пожежа
Резніченко заявив, що є влучання у двох районах міста. Окупанти вдарили по місцевому промисловому підприємству.
Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд,
– заявив голова ОВА.
Він додав, що вже є інформація про 5 постраждалих.
Російська атака триває. Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Місцеві жителі повідомляють про проблеми зі зв'язком
Повітряна тривога у Дніпрі розпочалася о 7:31. Близько 08:31 у мережі повідомили про вибухи. У місті зникло світло. Люди скаржаться на проблеми зі зв'язком.
Станом на 10:38 повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Українців просять не нехтувати своєю безпекою та стежити за офіційними повідомленнями про останні новини.
Зауважте – британська розвідка розкрила деталі російський атак: дивіться відео