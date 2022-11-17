Про це на Київському міжнародному економічному форумі повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Детальніше інформує 24 канал.

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Високопосадовець розповів, що Росія обстрілює Південний машинобудівний завод у Дніпрі.

Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш",

– зазначив очільник Уряду.

Зауважимо, що вранці 17 листопада очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у двох районах міста. Також підтвердив удар ворога по промисловому підприємству. "Там сильна пожежа, Пошкоджені житлові будинки поряд", – зазначив посадовець.

Наразі у Дніпрі внаслідок ракетної атаки постраждали щонайменше 8 людей. Серед них і 15-річна дитина.

До теми Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла, серед них – підліток

Російські загарбники знову вдарили по Україні ракетами: коротко, що треба знати

Вранці по всій країні пролунали сигнали повітряної тривоги. Окупанти запустили ракети, а в Білорусі підняли винищувачі.

Бійці Путіна знову атакували критичну інфраструктуру. Зокрема, й об'єкт на Одещині. За попередніми даними, постраждало 3 людей.

Над столицею під час тривоги українські захисники збили 2 ворожі ракети. Окрім того, над Київським водосховищем вдалося приземлити 2 іранські дрони-камікадзе "Shahed". Загалом станом на 10:15 вже збили 4 "мопеди".

Станом на 10:20 на Миколаївщині не зафіксували вибухів, однак очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що до області наближаються іранські дрони Shahed.

Важливо Де в Україні вимикатимуть світло: графіки на 17 листопада

Зверніть увагу! 15 листопада російські загарбники випустили по Україні понад 90 ракет. 77 з них нашим воїнам вдалося знищити. Окрім того, збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе. На жаль, були і влучання. Зокрема, пошкоджено понад 15 об'єктів критичної інфраструктури. Без світла залишилися мільйони українців. На жаль, є і загиблі та постраждалі.



Окрім того, дві російські ракети впали на території Польщі. Все, що відомо про цей інцидент, читайте за посиланням.

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