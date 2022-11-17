Об этом на Киевском международном экономическом форуме сообщил премьер Денис Шмыгаль. Детальнее информирует 24 канал.

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Чиновник рассказал, что Россия обстреливает Южный машиностроительный завод в Днепре.

Сейчас над Киевом пролетают ракеты. В данный момент бомбят нашу гозодобывающую отрасль, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш",

– отметил глава правительства.

Заметим, что утром 17 ноября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты попали в два района города. Также подтвердил удар врага по промышленному предприятию. "Там сильный пожар, повреждены жилые дома рядом", – отметил чиновник.

На данній момент в Днепре в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 8 человек. Среди них и 15-летний подросток.

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Российские захватчики снова ударили по Украине ракетами: что известно

Утром по всей стране раздались сигналы воздушной тревоги. Оккупанты запустили ракеты, а в Беларуси подняли истребители.

Бойцы Путина снова атаковали критическую инфраструктуру. В частности, и объект в Одесской области. По предварительным данным, пострадали 3 человека.

Над столицей во время тревоги украинские защитники сбили две вражеские ракеты. Кроме того, над Киевским водохранилищем удалось приземлить 2 иранских дрона-камикадзе "Shahed". В общей сложности по состоянию на 10:15 уже сбили 4 "мопеда".

По состоянию на 10:20 в Николаевской области не зафиксировали взрывов, однако глава ОВА Виталий Ким сообщил, что к области приближаются иранские дроны Shahed.

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Обратите внимание! 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине более 90 ракет. 77 из них нашим воинам удалось уничтожить. Кроме того, сбили все запущенные врагом дроны-камикадзе. К сожалению, были и попадания. В частности, повреждены более 15 объектов критической инфраструктуры. Без света остались миллионы украинцев. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.



Кроме того, две российские ракеты упали на территории Польши. Все, что известно об этом инциденте, читайте по ссылке.

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