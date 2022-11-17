Какая ситуация в Украине со светом и где будут отключения – читайте в материале 24 канала.

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В Киеве возможны экстренные отключения света

По распоряжению Укрэнерго 17 ноября проводят стабилизационные отключения света согласно графикам на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если в Укрэнерго будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему. О них сообщат дополнительно.

Просим и в дальнейшем потреблять электроэнергию умеренно. Это лучшая поддержка энергетиков в этот сложный период!

– отметили в ДТЭК.

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В Ровно – стабилизационные отключения

17 ноября в Ровно будут продолжаться стабилизационные отключения электроснабжения. График выключения света можно посмотреть по ссылке.

Также есть график отключений по области – его можно посмотреть здесь.

Местные власти отметили, что возможны аварийные отключения из-за перегрузки сетей. В таких случаях графики плановых отключений могут отличаться от фактических.

В Черниговской области ввели новые графики

В Черниговской области ввели новые графики ограничения потребления электроэнергии. Список адресов, которые внесены в группы отключений электроэнергии, содержится на сайте "Черниговоблэнерго" или по ссылке.



Графики отключений света в Черниговской области / Скриншот



В Черниговской области не будет света по новым графикам / Скриншот

Во Львовской области ввели круглосуточный график отключений

Из-за массированных ракетных ударов россиян энергетическая инфраструктура Украины сильно пострадала. С 17 ноября во Львовской области вводят круглосуточный график почасовых отключений.

Отныне ограничения "Укрэнерго" продлятся не только в период с 7:00 до 22:00, но и в течение всех суток. С обновленным графиком веерных отключений можно ознакомиться здесь.

Отключения продлятся 4 часа, однако каждой группе потребителей электроэнергию будут выключать дважды в день. То есть, суммарно света не будет ориентировочно 8 часов.



Почасовые отключения света 17 ноября / Скриншот из Львовоблэнерго

На Прикарпатье действуют графики выключений света

В связи с критической ситуацией в энергосистеме Украины в результате ракетных обстрелов с 17 ноября график отключений на Прикарпатье будет действовать круглосуточно.

Время отсутствия электроэнергии составит по 4 часа, однако отключения будут происходить несколько раз в сутки, без соблюдения четких часов по графикам почасовых отключений.

Волынь будет без света

17 ноября введены плановые графики почасового отключения электроэнергии в Волынской области.

С подробным графиком отключений в Луцке и в селах можно ознакомиться по ссылке.

В Одесской области внепланово выключают свет

В Одесской области 17 ноября будут продолжаться экстренные отключения света.

Внеплановые отключения действовали в регионе 16 ноября. Графики аварийных отключений, составленные ранее, пока не действуют. В ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме напряженная и экстренные отключения проводят из-за российских ракетных обстрелов 15 ноября.

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