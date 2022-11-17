Первые детали утреннего обстрела сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Важно Черник прокомментировал, насколько велик ракетный потенциал России
По его словам, противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Также есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях,
– подчеркнул Марченко.
Добавим, что с самого утра 17 ноября во всех областях Украины завыли сирены. Взрывы услышали в нескольких городах, в частности:
- на Киевщине, где, вероятно, работает ПВО;
- на Днепропетровщине;
- на Львовщине;
- в Харькове.
Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!