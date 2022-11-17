Первые детали утреннего обстрела сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Важно Черник прокомментировал, насколько велик ракетный потенциал России

По его словам, противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Также есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях,

– подчеркнул Марченко.

Добавим, что с самого утра 17 ноября во всех областях Украины завыли сирены. Взрывы услышали в нескольких городах, в частности:

на Киевщине, где, вероятно, работает ПВО;

на Днепропетровщине;

на Львовщине;

в Харькове.

Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!