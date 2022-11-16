Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что к началу российско-украинской войны неядерных ракет в России было примерно 6 500 – 7 тысяч, но это открытые данные, поэтому смело можно прибавлять еще 20%.

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По состоянию на данный момент Россия уже применила около 5 тысяч снарядов. Итак, мы можем прийти к выводу, что 1 500 – 2 тысячи у них еще есть,

– отмечает Черник.

Стоит отметить, что одна из ракет Х-101, которую сбили наши силы ПВО – была изготовлена во второй декаде 2022 года.

Сколько ракет производит Россия

Следовательно, Петр Черник уверен, что мы можем утверждать – россияне постоянно производят новые снаряды и ежедневная потребность врага – 10 ракет, а изготовить они могут 1-2 в неделю.

То есть, такого массового производства, как им нужно – нет. К слову, сейчас США приняли новый пакет санкций. Но это займет время, разумеется.

"На мой взгляд, массовые запуски ракет с перерывом в 3-4 недели вполне реалистичны. Но можно отметить, что российский стратегический ядерный потенциал подорван и восстановлению не подлежит", – резюмирует специалист.

Вдобавок к атакам по Украине – россияне обстреляли и Польшу