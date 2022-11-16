Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что подобные инциденты России могут повториться еще не раз.
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Могла ли это быть спланированная атака России
Мусиенко считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Западные лидеры ошибаются, демонстрируя нерешительность и несколько слишком осторожную позицию по отношению к Москве, когда говорят, что это была неспланированная российская атака.
Это была полностью спланированная русская атака. Как раз эта атака и заключалась в том, чтобы возник инцидент подобного рода, когда на границе практически происходят обстрелы.
– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, россияне сознательно вводили координаты, которые были максимально близки к польской границе, или координаты, которые уже даже были за территорией Украины. Наши же средства противовоздушной обороны, выполняя определенные Конституцией Украины задачи и возложенные на них законодательством обязанности, защищали воздушное пространство своей страны. И произошло так, что ракета упала на территории Польши.
Был ли спланирован Россией инцидент с падением ракеты в Польше и какова цель Кремля: смотрите видео
В чем заключалась цель России
Мусиенко отметил, что, в принципе, это первая проба пера России, то есть оккупанты впервые протестовали реакцию НАТО. Продолжение следует, вероятно, еще подобная атака, и даже не одна. Они будут заключаться в обострении ситуации и создании еще больших инцидентов.
То есть цель России была в любом случае, чтобы тем или иным способом или украинская ракета зенитно-ракетных комплексов, защищающих наше небо, или непосредственно обломки российской ракеты, или непосредственно российская ракета упала либо прямо на границе с Польшей, либо на польской территории,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он уверен, что в этом и заключалась цель России. А уже потом оккупанты выдали это так, что инцидент произошел в результате того, что Украина сбила ракету, а они специально не целились.
Что известно о падении ракеты в Польше 15 ноября
- 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда же в польском пограничном поселке Пшеводув упала ракета, в результате чего два человека погибли. После этого в МИД Польши вызвали российского посла .
- Лидеры G7 провели экстренное совещание из-за упавшей на территории Польши ракеты. Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что его вряд ли выпустили с территории России.
- Согласно предварительным оценкам, в Польше могла упасть ракета, выпущенная украинскими силами ПВО .
- 16 ноября президент Польши сообщил детали о упавшей накануне ракете в Пшеводове. По его словам, существует вероятность, что это была ракета украинской ПВО , но выработали ее в России.
- В НАТО заявили, что не видят признаков подготовки России к нападению на страны-члены Альянса. В то же время, там решили усилить восточный фланг и внимательно следить за ситуацией.