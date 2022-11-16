Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украина виновата перед Польшей, но вина за этот инцидент и гибель людей лежит на России.

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Какими должны быть действия Украины в отношении Польши

Шейтельман считает, что если Украина сейчас правильно поступит, то будет находиться в довольно простом положении. Прежде всего, следует извиниться в Польше за этот инцидент.

Он напомнил, что еще несколько часов назад президент США заявил о том, что это, вероятнее всего, была не российская ракета. Поэтому самое время высказаться нашему Министерству иностранных дел и, вероятно, даже президенту Украины.

Очень надеюсь, что будет сделан наиболее правильный шаг – это прощение перед Польшей и обещание компенсировать материальный ущерб пострадавшим,

– заявил политтехнолог.

По словам Шейтельмана, выразить соболезнования полякам в связи с этим инцидентом мы должны в любом случае – неважно, чья ракета это была.

Какие возможны варианты у Украины

Шейтельман отметил, что Украина виновата перед Польшей, но в целом в этом инциденте и гибели людей виновата Российская Федерация. Потому что, если бы она не обстреливала нас, ничего такого не произошло бы.

Поэтому это никак не отменяет мер НАТО по обеспечению безопасности в этом регионе, который касается Альянса,

– сказал политтехнолог.

Он отметил, что после этого случая было обсуждение о том, что НАТО может предложить закрыть небо над какой-то частью Украины, но тогда непонятно – над какой и почему только там. И маловероятно, что НАТО на это отважится.

По мнению Шейтельмана, можно было бы обсуждать то, что, например, когда ракета летит в направлении Польши, ее могут сбивать над территорией Украины польские противоракетные силы и развернутые там американские.

Он считает, что у Украины есть возможность перед встречей НАТО просить, чтобы они сбивали все ракеты, которые летят в сторону Польши. Тогда это защитило бы и Запад Украины и НАТО. А россияне пусть попробуют что-то с этим поделать.

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