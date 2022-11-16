Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Україна винна перед Польщею, але загалом провина за цей інцидент та загибель людей лежить на Росії.

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Якими мають бути дії України щодо Польщі

Шейтельман вважає, що, якщо Україна зараз правильно вчинить, то перебуватиме в доволі простому становищі. Насамперед варто попросити вибачення у Польщі за цей інцидент.

Він нагадав, що ще декілька годин тому президент США заявив про те, що це, найімовірніше, була не російська ракета. Тож саме час висловитися нашому Міністерству закордонних справ і, ймовірно, навіть президентові України.

Дуже сподіваюся, що буде зроблений найбільш правильний крок – це вибачення перед Польщею та обіцянка компенсувати матеріальну шкоду тим, хто там постраждав,

– заявив політтехнолог.

За словами Шейтельмана, висловити співчуття полякам у зв'язку із цим інцидентом ми повинні у кожному разі – неважливо, чия ракета це була.

Які можливі варіанти має Україна

Шейтельман зазначив, що Україна винна перед Польщею, але загалом у цьому інциденті та загибелі людей винна Російська Федерація. Тому що, якби вона не обстрілювала нас, то нічого такого не сталося б.

Тому це жодним чином не скасовує заходів НАТО з установлення безпеки в цьому регіоні, який стосується Альянсу,

– сказав політтехнолог.

Він зауважив, що після цього випадку було обговорення про те, що НАТО може запропонувати закрити небо над якоюсь частиною України, але тоді незрозуміло – над якою й чому лише там. І малоймовірно, що НАТО на таке наважиться.

На думку Шейтельмана, можна було б обговорювати те, що, наприклад, коли ракета летить у напрямку Польщі, то її можуть збивати над територією України польські протиракетні сили й американські, які там розгорнуті.

Він вважає, що Україна має можливість перед зустріччю НАТО просити, щоб вони збивали всі ракети, які летять у бік Польщі. Тоді це захистило б і Захід України, і НАТО. А росіяни нехай спробують щось із цим вдіяти.

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