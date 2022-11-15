У всіх регіонах України проблеми з електроенергією та зв'язком. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що найбільше влучань зафіксовано у Центрі та Півночі країни.

Читайте також У Львові та області прогриміли вибухи, ймовірно, працює ППО – частина міста без світла

Ситуація в енергосистемі критична – особливо в столиці

За словами Тимошенка, атака на енергетичну інфраструктуру України була спланована, а росіяни є терористами. Очевидно, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, а якщо в когось є електроенергія, то варто її споживати помірно.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень,

– написав Тимошенко.

Також він зазначив, що в Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування ситуації енергосистемі та уникнення аварій на обладнанні.