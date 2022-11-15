Во всех регионах Украины проблемы с электроэнергией и связью. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что больше всего попаданий зафиксировано в Центре и Севере страны.

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Ситуация в энергосистеме критическая – особенно в столице

По словам Тимошенко, атака на энергетическую инфраструктуру Украины была спланированная, а россияне являются террористами. Очевидно, что графики стабилизационных отключений пока не действуют, а если у кого есть электроэнергия, то следует ее употреблять умеренно.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений,

– написал Тимошенко.

Также он отметил, что в Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования ситуации энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Глава города Первомайского Николай Башкеев сообщил, что возникли перебои со светом в:

Киевской области;

Житомирской области;

Тернопольской области;

Львовской области;

Одесской области;

Харьковской области;

Запорожской области;

Ровенской области;

Волынской области;

Днепропетровской области.

​Что происходит в Житомире, Тернополе и Черкассах