Во всех регионах Украины проблемы с электроэнергией и связью. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что больше всего попаданий зафиксировано в Центре и Севере страны.
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Ситуация в энергосистеме критическая – особенно в столице
По словам Тимошенко, атака на энергетическую инфраструктуру Украины была спланированная, а россияне являются террористами. Очевидно, что графики стабилизационных отключений пока не действуют, а если у кого есть электроэнергия, то следует ее употреблять умеренно.
Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений,
– написал Тимошенко.
Также он отметил, что в Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования ситуации энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.
Глава города Первомайского Николай Башкеев сообщил, что возникли перебои со светом в:
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Тернопольской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Харьковской области;
- Запорожской области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Днепропетровской области.
Что происходит в Житомире, Тернополе и Черкассах
- Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в своем телеграмм-канале, что из-за вражеских ударов по области может быть введено аварийное отключение электроэнергии.
- Городской голова Тернополя Сергей Надал также заявил о перебоях с электроэнергией и экстренных отключениях света. Кроме того, он предупредил, что следует готовиться к исчезновению мобильной связи.
- Глава Черкасской области Игорь Табурец призвал всех "настроиться на экстремальные условия работы и быта".