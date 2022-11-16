Про це 24 каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, цей обстріл можна назвати наймасштабнішим саме за ударами по критичній інфраструктурі нашої країни.

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Скільки ракет випустили росіяни по Україні

Ігнат розповів, що ця атака території України була однією із найбільш масштабних, адже були й більш потужні обстріли наших міст. Адже за 8 місяців війни ми трохи забули, що було 24 лютого і впродовж першого тижня російської агресії, коли все летіло на наші голови.

Водночас, зауважив він, її можна назвати наймасштабнішою саме за ударами по критичній інфраструктурі нашої країни.

"Тому маємо такі цифри зараз уточнені, що збито 75 крилатих ракет – Х-101, Х-555, "Калібр", а також 2 ракети вже трохи пізніше, близько 22 години, збито на Сході, – дві керовані авіаційні ракети Х-59",

– сказав Ігнат.

Тобто, за його словами, якщо рахувати загалом – це фактично 77 ракет. Крім того, окупанти запустили 10 "Шахідів", а також один безпілотний літальний апарат "Оріон" та один БПЛА "Орлан-10", який здійснював дорозвідку на Київщині та його підстрелили наші зенітники.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат резюмував, що загалом росіяни випустили 96 крилатих ракет, 75 із яких було збито, а також 2 керовані авіаційні ракети.