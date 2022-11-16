Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Важливо Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах

З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 запустили крилаті ракети Х-101 з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області.

З акваторії Чорного моря зафіксовано пуски крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

У Повітряних силах повідомили, що загалом росіяни запустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них вдалось збити ППО.

На Півдні збили 23 ракети

Під час масованих ракетно-дронових атак окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Кіровоградщини, Криворіжжя та Вінниччини. Тривають роботи з відновлення. На щастя, жертв немає.

На Півдні сили ППО збили 22 крилаті ракети, ще одну – знешкодив підрозділ Сухопутних військ:

12 ракет збили над Миколаївщиною,

7 – над Херсонщиною,

2 – над Дніпропетровщиною,

Над Одещиною збили дрон-камікадзе типу "Shahed-136", над Миколаївщиною – ще 9 таких безпілотників, над Херсонщиною – ударно-розвідувальний безпілотник ворога типу "Оріон".

Зверніть увагу! Зараз у Чорному морі маневрують 14 кораблів та катерів ворожого флоту, зокрема, 4 носії, споряджених 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

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