Ракеты запускали из направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.

Важно Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах

Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 запустили крылатые ракеты Х-101 по направлению Каспийского моря и из Ростовской области.

С акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В Воздушных силах сообщили, что в целом россияне запустили по Украине более 90 раке , 73 из них удалось сбить ПВО.

На Юге сбили 23 ракеты

Во время массированных ракетно-дроновых атак оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Кировоградщины, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению. К счастью, жертв нет.

На Юге силы ПВО сбили 22 крылатые ракеты, еще одну – обезвредило подразделение Сухопутных войск:

12 ракет сбили над Николаевщиной,

7 – над Херсонщиной,

2 – над Днепропетровщиной,

Над Одесской областью сбили дрон-камикадзе типа "Shahed-136", над Николаевщиной – еще 9 таких беспилотников, над Херсонщиной – ударно-разведывательный беспилотник врага типа "Орион".

Обратите внимание! Сейчас в Черном море маневрируют 14 кораблей и катеров вражеского флота, в том числе 4 носителя, снаряженных 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".

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