Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону. За його словами, прогнозувати повернення планових відключень ще рано.

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Україні потрібно підготуватися до відключень світла

Як розповів Кудрицький, Україні потрібно підготуватися до важких кількох днів. У нас найбільша ракетна атака, а через день-два починається похолодання, що призводить до підвищення споживання електроенергії.

Очільник Укренерго зазначив, що час для атак був обраний окупантами невипадково, але енергетики знають, що робити.

Ми перебуваємо в активній стадії подолання наслідків сьогоднішніх атак. По всій Україні відбулися відключення. Ми це зробили, щоб утримати баланс в енергосистемі, щоб запобігти повному знеструмленню нашої країни,

– розповів Кудрицький.

Він наголосив, що перебої енергозабезпечення можуть спричинити перебої з наданням житлово-комунальних та інших послуг, зокрема теплопостачання та зв'язку, тому зусилля енергетиків спрямовані передусім на запит об'єктів критичної інфраструктури.

На сьогодні найскладніша ситуація залишається на заході, у центральному та північному регіонах, але вона змінюватиметься в міру підключення мереж.

Ситуація зі світлом дуже серйозна

Кудрицький також повідомив, що з початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша – близько 100 ракет.

"Атака здійснена з цинічним розрахунком – в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням. Ситуація серйозна, головне завдання Укренерго на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення – значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх – від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", – підкреслив очільник Укренерго.

Кудрицький рекомендував набрати запаси води, зарядити акумулятори та мобільні телефони.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російської атаки 15 листопада вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень. У Києві – спеціальні графіки екстрених відключень. Знеструмлення спостерігаються майже у всіх областях нашої держави.

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