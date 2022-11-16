Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона. По его словам, прогнозировать возвращение плановых отключений еще рано.

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Украине нужно подготовиться к отключениям света

Как рассказал Кудрицкий, Украине нужно подготовиться к тяжелым нескольким дням. У нас самая большая ракетная атака, а через день-два начинается похолодание, что приводит к повышению потребления электроэнергии.

Глава Укрэнерго отметил, что время для атак было выбрано оккупантами не случайно, но энергетики знают, что делать.

Мы находимся в активной стадии преодоления последствий сегодняшних атак. По всей Украине произошли отключения. Мы это сделали, чтобы удержать баланс в энергосистеме, чтобы предотвратить полное обесточивание нашей страны,

– рассказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что перебои энергообеспечения могут повлечь за собой перебои с предоставлением жилищно-коммунальных и других услуг, в частности теплоснабжения и связи, поэтому усилия энергетиков направлены прежде всего на запрос объектов критической инфраструктуры.

На сегодняшний день самая сложная ситуация остается на западе, в центральном и северном регионах, но она будет меняться по мере подключения сетей.

Ситуация со светом очень серьезная

Кудрицкий также сообщил, что с начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая – около 100 ракет.

"Атака осуществлена с циничным расчетом – в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой. Ситуация серьезная, главная задача Укрэнерго на эту минуту: сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого применяются аварийные отключения. Если мы вводим отключения – значит система еще управляемая. От чего мы защищаем всех – от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", – подчеркнул глава Укрэнерго.

Кудрицкий рекомендовал набрать запасы воды, зарядить аккумуляторы и мобильные телефоны.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российской атаки 15 ноября поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить график аварийных отключений. В Киеве – специальные графики экстренных отключений. Обесточивания наблюдаются почти во всех областях нашего государства.

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