Об этом 24 каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, этот обстрел можно назвать самым масштабным именно по ударам по критической инфраструктуре нашей страны.

Сколько ракет выпустили россияне по Украине

Игнат рассказал, что эта атака территории Украины была одной из самых масштабных, ведь были и мощные обстрелы наших городов. В то же время, ее можно назвать самой масштабной именно по ударам по критической инфраструктуре нашей страны.

По его словам, за 8 месяцев войны мы немного забыли, что было 24 февраля и в течение первой недели российской агрессии, когда все летело на наши головы.