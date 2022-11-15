Трагічну інформацію повідомив мер Києва Віталій Кличко. Росія 15 листопада цинічно декілька разів вдарили по Печерському районі столиці.
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Внаслідок атаки росіян у Києві загинула людина
На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого,
– заявив Кличко.
За його даними, рятувально-пошукові роботи тривають. Перед цим мер міста повідомив, що:
- орієнтовно о 15:30 росіяни вдарили по Печерському районі. За попередньою інформацією, в два житлових будинки;
- декілька ракет збили ППО над Києвом;
- орієнтовно о 16 годині було ще одне влучання в Печерському районі. Толі також вдарили по багатоповерхівці.
Росіяни масовано атакували Україну
- Орієнтовно о 15 годині 15 листопада в Україні почалась повітряна тривога. Згодом почали повідомляти про вибухи в різних областях України.
- За попередніми даними, система протиповітряної оборони спрацювала у Вінницькій, Миколаївській області.
- Також Москва влучила по критичній інфраструктурі в Рівному, на Львівщині, а також в Харкові та Чугуївському районі. Окрім того, вибухи пролунали на Волині, Хмельниччині, Івано-Франківщині.
- Внаслідок атак по всій Україні запровадили екстрені відключення світла. Подекуди світло зникло через атаки Росії. Також про проблеми зі зв'язком попередили в компанії Київстар.
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