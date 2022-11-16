Відповідну заяву генсек НАТО озвучив на пресконференції 16 листопада. Детальніше про це інформує 24 канал.

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Реакція Столтенберга на падіння ракет у Польщі

Столтенберг зазначив, щоза попереднім аналізом, це могла бути ракета української протиповітряної оборони. Однак, генсек НАТО наголосив, що навіть у такому випадку це провина не нашої держави, тож повну відповідальність несе Росія.

Вчора (15 листопада – 24 канал), протидіючи масованому російському ракетному удару по українській території, українські сили випустили ракети, щоб збити російські ракети,

– пояснив Столтенберг.