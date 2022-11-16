Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после проведенных консультаций Североатлантического совета 16 ноября.
После массированной атаки в НАТО пообещали Украине еще больше систем ПВО
Вчерашний инцидент произошел после того, как Россия совершила массированную атаку по Украине. В результате агрессии Кремля НАТО усилило восточный фланг и внимательно следит за ситуацией,
– сообщил Йенс Столтенберг.
По его словам, сейчас идет расследование этого инцидента, и нужно дождаться его результатов.
"Но у нас нет никаких признаков, что эта атака была умышленной. У нас нет признаков, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО", – заметил Столтенберг.
Какие предварительные выводы НАТО о падении ракет
В НАТО добавили, что по предварительному анализу инцидент произошел из-за ракеты украинской системы ПВО, которую запустили, чтобы защитить украинскую территорию.
В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что это не вина Украины . Россия несет полную ответственность, потому что она продолжает нелегальную войну против Украины.
Главное о падении ракет в Польше
- Две российские ракеты упали на территории Польши вчера, 16 ноября, во время наиболее массированной ракетной атаки России. Ракеты упали в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью и расположено в 6 километрах от границы с Украиной.
- В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.
- Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что сейчас наиболее вероятно, что это была ракета украинской ПВО, но произвели ее в России.
- По словам польского президента, расследование не выявило признаков умышленного нападения.