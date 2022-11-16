Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после проведенных консультаций Североатлантического совета 16 ноября.

После массированной атаки в НАТО пообещали Украине еще больше систем ПВО

Вчерашний инцидент произошел после того, как Россия совершила массированную атаку по Украине. В результате агрессии Кремля НАТО усилило восточный фланг и внимательно следит за ситуацией,

– сообщил Йенс Столтенберг.

По его словам, сейчас идет расследование этого инцидента, и нужно дождаться его результатов.

"Но у нас нет никаких признаков, что эта атака была умышленной. У нас нет признаков, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО", – заметил Столтенберг.

Какие предварительные выводы НАТО о падении ракет

В НАТО добавили, что по предварительному анализу инцидент произошел из-за ракеты украинской системы ПВО, которую запустили, чтобы защитить украинскую территорию.

В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что это не вина Украины . Россия несет полную ответственность, потому что она продолжает нелегальную войну против Украины.

Важно! В Воздушных силах Украины заявил и, что падение ракеты на территории Польши – очень резонансная ситуация. ВСУ будут всячески способствовать расследованию.

Главное о падении ракет в Польше

Две российские ракеты упали на территории Польши вчера, 16 ноября, во время наиболее массированной ракетной атаки России. Ракеты упали в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью и расположено в 6 километрах от границы с Украиной.

В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что сейчас наиболее вероятно, что это была ракета украинской ПВО, но произвели ее в России.

По словам польского президента, расследование не выявило признаков умышленного нападения.

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