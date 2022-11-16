Соответствующее заявление сделал Йенс Столтенберг – генсек НАТО. Он подчеркнул, что на протяжении последних месяцев поставки систем ПВО в Украину – ключевая тема.

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Столтенберг добавил, что он приветствует тот факт, что все больше союзников и партнеров предоставляют Украине передовые системы ПВО. Генсек НАТО отметил: говорится, в частности, о NASAMS и испанских батареях HAWK.

Также Столтенберг подчеркнул, что Швеция объявила дополнительную помощь.

Мы мобилизуем дополнительную помощь, особенно в отношении ПВО. НАТО также намерена предоставить дополнительные системы для защиты от дронов,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что должна быть многослойная система защиты Украины. Необходимы разные системы, которые смогут защитить Украину от:

крылатых ракет;

баллистических ракет;

дронов.

Россия выпустила 90 ракет

Россия – страна-террорист – 15 ноября атаковала Украину 90 ракетами. Враг бил по гражданской инфраструктуре. Владимир Зеленский заявил, что, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Российский террористический удар повлек за собой разрушение энергосистем, предприятий, жилых домов.

В последствии сообщили, что ракеты оккупанты запускали:

с направления Каспийского моря;

из акватории Черного моря;

из Ростовской области.

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