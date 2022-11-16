Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що на початок російсько-української війни неядерних ракет у Росії було приблизно 6 500 – 7 тисяч, але це відкриті дані, тож сміливо можна додавати ще 20%.

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Станом на зараз, Росія вже застосувала близько 5 тисяч снарядів. Отже, ми можемо дійти до висновку, що 1 500 – 2 тисячі у них ще є,

– зазначає Черник.

Варто зазначити, що одна із тих ракет Х-101, яку збили наші сили ППО – була виготовлена у другій декаді 2022 року.

Скільки ракет виготовляє Росія

Відтак, Петро Черник певен, що ми можемо стверджувати – росіяни постійно виготовляють нові снаряди і щоденна потреба ворога – 10 ракет, а виготовити вони можуть 1-2 за тиждень.

Тобто такого масової виробництва, як їм потрібно – немає. До слова, зараз США прийняли новий пакет санкцій. Але це все займе час, зрозуміло.

"На мій погляд, масові запуски ракет із перервою у 3-4 тижні цілком реалістичні. Але й можна зазначити, що російський стратегічний ядерний потенціал підірваний і відновленню не підлягає", – резюмує фахівець.

На додачу до атак по Україні – росіяни обстріляли й Польщу