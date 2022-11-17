Перші деталі ранкового обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Важливо Черник прокоментував, наскільки великий ракетний потенціал Росії

За його словами, противник здійснив ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Також є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях,

– наголосив Марченко.

Додамо, що із самого ранку 17 листопада в усіх областях України завили сирени. Вибухи почули у кількох містах, зокрема:

на Київщині, де, ймовірно, працює ППО;

на Дніпропетровщині;

на Львівщині;

на Вінниччині;

у Харкові.

Попередня атака росіян 15 листопада стала наймасовішою

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