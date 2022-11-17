Перші деталі ранкового обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Важливо Черник прокоментував, наскільки великий ракетний потенціал Росії
За його словами, противник здійснив ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Одеській області.
Також є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях,
– наголосив Марченко.
Додамо, що із самого ранку 17 листопада в усіх областях України завили сирени. Вибухи почули у кількох містах, зокрема:
- на Київщині, де, ймовірно, працює ППО;
- на Дніпропетровщині;
- на Львівщині;
- на Вінниччині;
- у Харкові.
Попередня атака росіян 15 листопада стала наймасовішою
- 15 листопада окупанти завдали масованого удару по Україні. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни випустили по території України 96 ракет різного типу.
- 77 з них, на щастя, вдалося збити. Однак 19 ракет таки влучили у ціль. У різних регіонах країни внаслідок масованого удару були пошкоджені енергоносії.
- Під час атаки загинула мешканка Києва. Уламок збитої ракети влучив у її будинок на Печерську. Тіло жінки рятувальники виявили під час приборкання вогню. Ще одна жінка загинула на Київщині від уламка, який упав на цвинтарі.
- Ба більше, російські ракети впали й на території Польщі, через що загинули люди.