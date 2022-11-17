Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Рекомендуємо залишатись в укритті.

Важливо У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

На Київщині чули вибухи

За словами Кулеби, на Київщині працює ППО.

Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку,

– наголосив очільник регіону.

Нагадаємо, що повітряна тривога лунає в усіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.



Карта повітряних тривог / Скриншот

Масована ракетна атака по Україні 15 листопада

Близько 15:00 15 листопада сирени лунали по всій території України. А о 15:06 надійшла інформація про перші вибухи, які чули у Києві.

Під час атаки загинула мешканка Києва. Уламок збитої ракети влучив у її будинок на Печерську. Тіло жінки рятувальники виявили під час приборкання вогню.

Ще одна жінка загинула на Київщині від уламка, який упав на цвинтарі.

Зауважимо, що цього ж дня ворог атакував критичну інфраструктуру. Через це українці залишалися без світла, води та зв'язку.

Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила понад 90 ракет, залишивши мільйони людей без світла та забравши життя українців. Ба більше, її ракети впали й на території Польщі, через що загинули люди.

Загалом окупанти пошкодили 15 енергооб'єктів по Україні.

Сили ППО України збили понад 70 ракет та усі дрони.

Зауважимо, що загарбники цілили не лише по критичній інфраструктурі держави, а й житловим будинкам. На жаль, внаслідок атаки є і постраждалі, і загиблі.

Варте уваги – Росія запустила ракети по Польщі: дивіться відео