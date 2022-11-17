Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Рекомендуємо залишатись в укритті.
Важливо У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
На Київщині чули вибухи
За словами Кулеби, на Київщині працює ППО.
Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку,
– наголосив очільник регіону.
Нагадаємо, що повітряна тривога лунає в усіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.
Карта повітряних тривог / Скриншот
Масована ракетна атака по Україні 15 листопада
- Близько 15:00 15 листопада сирени лунали по всій території України. А о 15:06 надійшла інформація про перші вибухи, які чули у Києві.
- Під час атаки загинула мешканка Києва. Уламок збитої ракети влучив у її будинок на Печерську. Тіло жінки рятувальники виявили під час приборкання вогню.
- Ще одна жінка загинула на Київщині від уламка, який упав на цвинтарі.
- Зауважимо, що цього ж дня ворог атакував критичну інфраструктуру. Через це українці залишалися без світла, води та зв'язку.
- Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила понад 90 ракет, залишивши мільйони людей без світла та забравши життя українців. Ба більше, її ракети впали й на території Польщі, через що загинули люди.
- Загалом окупанти пошкодили 15 енергооб'єктів по Україні.
- Сили ППО України збили понад 70 ракет та усі дрони.
- Зауважимо, що загарбники цілили не лише по критичній інфраструктурі держави, а й житловим будинкам. На жаль, внаслідок атаки є і постраждалі, і загиблі.
Варте уваги – Росія запустила ракети по Польщі: дивіться відео