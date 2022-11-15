Загалом окупанти випустили 90 ракет. Внаслідок удару вражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.
Важливо Російські ракети вдарили по Польщі: з'явилася перша реакція Зеленського
Зеленський зауважив, що масований удар стався у перший день саміту G20 в Індонезії, коли найбільш помітні заяви вже прозвучали, а основні зустрічі відбулись. Президент наголосив, що Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь.
Зеленський відреагував на вибух у Польщі
Президент зазначив, що сталося те, про що Україна давно попереджала. Україна неодноразово наголошувала, що нашою країною держава-терорист не обмежиться.
Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі,
– сказав Зеленський.
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