Загалом окупанти випустили 90 ракет. Внаслідок удару вражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Важливо Російські ракети вдарили по Польщі: з'явилася перша реакція Зеленського

Зеленський зауважив, що масований удар стався у перший день саміту G20 в Індонезії, коли найбільш помітні заяви вже прозвучали, а основні зустрічі відбулись. Президент наголосив, що Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь.

Зеленський відреагував на вибух у Польщі

Президент зазначив, що сталося те, про що Україна давно попереджала. Україна неодноразово наголошувала, що нашою країною держава-терорист не обмежиться.

Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі,

– сказав Зеленський.

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