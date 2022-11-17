Неспокійним видався ранок для мешканців Півдня та Сходу України. Ближче до пів на 8 сирени увімкнули на Одещині, після чого карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Розповідаємо, де попереджали про загрозу ракетного удару.
Читайте також Чи буде в Україні повний блекаут, втрати ворога на Півдні: хронологія 267 дня війни
В яких областях повітряна тривога
- Одеська (з 07:23);
- Миколаївська (з 07:29);
- Дніпропетровська (з 07:31);
- Запорізька (з 07:31);
- Полтавська (з 07:31);
- Херсонська (з 07:32);
- Харківська (з 07:32);
- Донецька (з 07:34);
- Сумська (з 07:34);
- Луганська (з квітня 2022 року).
Карта повітряних тривог станом на 08:05 / Скриншот карти
Уже об 08:00 карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Сирени увімкнули у Києві й області, на Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, а також Житомирщині.
Що відомо про ракетну загрозу
Об 07:26 у телеграм-каналі monitor повідомили про ймовірний запуск ракет з акваторії Чорного моря. Нагадаємо, що там зараз перебуває один підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами". Крім того, не виключена атака дронами-камікадзе з окупованих територій.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов об 07:35 попередив мешканців області. Він закликав їх не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Високопосадовець зазначив, що є відомості про можливий удар по Харківщині.
Подібне повідомлення надійшло і від глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Він теж зауважив, що спостерігається загроза ракетного удару по регіону. Тож попрохав залишатися або в укриттях, або бодай дотримуватися правила двох стін.
А вже об 07:43 на monitor з'явився новий допис. У ньому попередили про активність стратегічної авіації ворога на Каспійському напрямку. Тож не виключається ймовірність оголошення повітряної тривоги по всій території України.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім об 08:06 опублікував повідомлення у своєму телеграмі. Він зазначив, що чотири перші ракети уже у повітрі. Тож закликав усіх берегти себе.
Об 08:07 надійшло чергове повідомлення від monitor. У ньому йдеться про те, що ворог запустив ракети наразі з одного Ту-95.
Нагадаємо, що ворог максимально непередбачуваний і цинічний. Він навмисно здійснює ракетні удари по критичній інфраструктурі, щоб позбавити нас тепла, води, а також зв'язку.
Коротко про масований удар по Україні 15 листопада
- Зауважимо, що по полудні у низці областей нашої держави пролунала повітряна тривога. На той момент було відомо про можливу загрозу атак зі стратегічної авіації.
- Уже ближче до 15:00 сирени вили по всій території України. А об 15:06 уже надійшла інформація про перші вибухи. Їх чули у Києві.
- Під час атаки загинула мешканка столиці. Уламок збитої ракети влучив у її будинок на Печерську. Тіло жінки рятувальники виявили під час приборкання вогню. Ще одна жінка загинула на Київщині від уламка. Вона саме прийшла на цвинтар до свого чоловіка.
- У той же день вибухи пролунали у низці областей. Ворог атакував критичну інфраструктуру. Через це українці по всіх куточках нашої країни залишалися без світла, води, а також зв'язку.
Варте уваги – Арестович розкрив деталі масованого ракетного удару: дивіться відео