Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:30 Міністр палива та енергетики України (2005 – 2006 роки) Іван Плачков розповів, чи загрожує Україні регіональний блекаут. За його словами, це стан системи, коли вона зовсім "лягає", тож не працюють ані підстанції, ані станції та інші об'єкти. Наразі в нашій державі блекауту немає, і його не допустять в енергосистемі.

02:10 В ОК "Південь" розповіли про втрати ворога за минулу добу. Наші ракетно-артилерійські війська виконали 45 вогневих завдань. Відомо про п'ятьох "трьохсотих" загарбників, а також знищені 3 одиниці автобронетехніки. Крім того, у Бериславському районі вдалося "приземлити" два ударні безпілотники типу "Ланцет" і "Zala".

01:36 Володимир Зеленський прокоментував свій візит на деокуповану територію Херсонської області. За словами президента України, ситуація нагадує таку ж в інших деокупованих куточках країни. В регіоні теж зруйновані будинки, заправки, інші об'єкти.

00:53 Тим часом у Джанкої бідкаються через вибухи, а також зникнення світла. Окупанти почали перейматися тим, чи прокинуться вони завтра. Таке та подібні повідомлення з'являлися у місцевих телеграм-каналах.

00:06 До звільненого Херсона повернувся легендарний дядя Гриша. Нагадаємо, що під час окупації він збирав гроші для ЗСУ. Зауважимо, що виїхав він лише 19 вересня.