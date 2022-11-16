Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:27 Президент США Джо Байден провів екстрену нараду з лідерами G7. Він зазначив, що ракети, які впали на території Польщі, навряд чи летіли з Росії. Водночас він додав, що розслідування триває.

03:00 Окупанти атакували Україну з двох морів: Каспійського та Чорного. Також ударів завдавали з Ростовської області. Для самих атак використовували як літаки стратегічної авіації, так і ракетоносії в акваторії моря. Загалом запустили понад 90 ракет, 73 з яких вдалося збити силам ППО.

02:57 ОК "Південь" поділилося звітом за минулу добу. Згідно з ним, наші військові вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра, а також Кінбурнській косі. Також вдалося знищити в регіоні:

17 окупантів;

15 одиниць авто-бронетехніки;

2 самохідні артилерійські установки;

розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Крім того, у ворога стало на 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках менше.

02:00 Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ще не має доказів того, "хто запустив ракету". Він додав, що достеменних доказів того, що вона була російська – немає. Але найімовірніше, за словами глави держави, її таки виготовили у країні-агресорці.

01:38 У Львові продовжують відновлювати подачу світла. За словами глави ОВА Максима Козицького, станом на 00:15 вже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, а також Перемишляни. Також відомо, що внаслідок ракетних ударів постраждав чоловік. Його вже прооперували. Наразі він перебуває у реанімації.

01:35 У МЗС Польщі переконані, що ракета, яка впала на території її країни, – російська. Тож відомство викликало посла Росії, а сам глава міністерства Збігнев Рау вимагає пояснень.

00:42 Також з'явилася інформація про те, що Білий дім просить у Конгресу 37,7 мільярда доларів на допомогу для України. З цієї суми 21,7 мільярда планують спрямувати на оборону, а 14,5 – на підтримку бюджету нашої країни.

00:29 У США прагнуть провести розслідування падіння ракет у Польщі. Тож першочергово у Вашингтоні займуться збором інформації. Це роблять для того, щоб визначити: падіння ракети на території країни-члена НАТО – випадок чи навмисна дія.