О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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04:27 Президент США Джо Байден провел экстренное совещание с лидерами G7. Он отметил, что упавшие на территории Польши ракеты вряд ли летели из России. В то же время он добавил, что расследование продолжается.

03:00 Оккупанты атаковали Украину с двух морей: Каспийского и Черного. Также удары наносили из Ростовской области. Для самих атак использовали как самолеты стратегической авиации, так и ракетоносители в акватории моря. В общей сложности запустили более 90 ракет, 73 из которых удалось сбить силам ПВО.

02:57 ОК "Юг" поделилось отчетом за минувшие сутки. Согласно ему, наши военные ударили по позициям врага на левом берегу Днепра, а также Кинбурнской косе. Также удалось уничтожить в регионе:

17 оккупантов;

15 единиц автобронетехники;

2 самоходные артиллерийские установки;

разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Кроме того, у врага стало на 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках меньше.

02:00 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что еще нет доказательств того, "кто запустил ракету". Он добавил, что подлинных доказательств того, что она была российской – нет. Но вероятнее всего, по словам главы государства, ее все-таки изготовили в стране-агрессорке.

01:38 Во Львове продолжают возобновлять подачу света. По словам главы ОВА Максима Козицкого, по состоянию на 00:15 уже удалось подключить часть Львова, Золочев, Бибрку, а также Перемышляны. Также известно, что в результате ракетных ударов пострадал мужчина. Его уже прооперировали. В настоящее время он находится в реанимации.

01:35 В МИД Польши убеждены, что упавшая на территории ее страны ракета – российская. Так что ведомство вызвало посла России, а сам глава министерства Збигнев Рау требует объяснений.

00:42 Также появилась информация о том, что Белый дом просит у Конгресса 37,7 миллиарда долларов в помощь Украине. Из этой суммы 21,7 миллиарда планируют направить на оборону, а 14,5 – в поддержку бюджета нашей страны.

00:29 В США стремятся провести расследование падения ракет в Польше. Первоначально в Вашингтоне займутся сбором информации. Это делается для того, чтобы определить: падение ракеты на территории страны-члена НАТО – случайность или умышленное действие.