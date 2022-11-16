24 канал розповість, де оголосили повітряну тривогу та що стало причиною цього.

Зверніть увагу Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах

В Україні лунають сирени

Станом на 9:50 над територією Білорусі активність тактичної авіації Росії. МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

МіГ-31К зазвичай супроводжують 2 – 3 винищувачі Су-30.

Рейси тренувальні та демонстраційні, але не наражайте себе на небезпеку.

В яких областях лунає повітряна тривога

Запорізька,

Харківська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Миколаївська,

Донецька,

Одеська,

Сумська,

Вінницька,

Київська,

Житомирська,

Чернігівська,

Кіровоградська,

Хмельницька,

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Закарпатська,

Тернопільська,

Львівська,

Рівненська,

Волинська,

Луганська області.



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