24 канал розповість, де оголосили повітряну тривогу та що стало причиною цього.

Зверніть увагу Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах

В Україні лунають сирени

Станом на 9:50 над територією Білорусі активність тактичної авіації Росії. МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

МіГ-31К зазвичай супроводжують 2 – 3 винищувачі Су-30.

Рейси тренувальні та демонстраційні, але не наражайте себе на небезпеку.

В яких областях лунає повітряна тривога

  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Донецька,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Вінницька,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Чернігівська,
  • Кіровоградська,
  • Хмельницька,
  • Івано-Франківська,
  • Чернівецька,
  • Закарпатська,
  • Тернопільська,
  • Львівська,
  • Рівненська,
  • Волинська,
  • Луганська області.


Тривоги в Україні 16 листопада / Карта

Ракетна атака України 15 листопада

  • Російські загарбники вкотре завдали по Україні масового ракетного удару. 15 листопада у багатьох регіонах пролунали вибухи.
  • Це був наймасованіший ракетний обстріл України з початку повномасштабного російського вторгнення.
  • Окупанти запустили понад 90 ракет. Нашим силам ППО вдалося збити 70 ракет.
  • Росіяни декілька разів вдарили по Печерському районі Києва. В одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
  • Внаслідок обстрілу критичної інфраструктури в усіх регіонах України виникли проблеми з електроенергією та зв'язком. У зв'язку із цим по всій країні почалися аварійні відключення світла.
  • Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у регіоні спрацювала система ППО. Однак окупанти завдали й удару по енергетичній інфраструктурі Львова, через що 80% міста без світла та гарячої води.
  • Мер міста Андрій Садовий розповів, що через атаку припинена подача тепла в будинки. Унаслідок удару постраждала одна людина, яка перебуває у важкому стані в лікарні.
  • Також окупанти атакували територію Хмельницької громади – зафіксували 2 влучання. Згодом ворог завдав повторного удару.
  • У Житомирі росіяни завдали 2 ракетних ударів по енергетичних об'єктах, через що місто залишилося без електроенергії та частково без води.