24 канал расскажет, где объявляли воздушную тревогу и что стало причиной этого.

Обратите внимание Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах

В Украине звучали сирены

В 9:50 над территорией Беларуси біла замечена активность тактической авиации России. МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги были объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30. Отметим, что рейсы были тренировочные и демонстрационные.

В каких областях звучала воздушная тревога

Запорожская,

Харьковская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Херсонская,

Николаевская,

Донецкая,

Одесская,

Сумская,

Винницкая,

Киевская,

Житомирская,

Черниговская,

Кировоградская,

Хмельницкая,

Ивано-Франковская,

Черновицкая,

Закарпатская,

Тернопольская,

Львовская,

Ровенская,

Волынская,

Луганская области.



Где звучали тревоги в Украине 16 ноября / Карта

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