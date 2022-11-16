24 канал расскажет, где объявляли воздушную тревогу и что стало причиной этого.
Обратите внимание Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах
В Украине звучали сирены
В 9:50 над территорией Беларуси біла замечена активность тактической авиации России. МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги были объявлены по всем областям Украины.
МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30. Отметим, что рейсы были тренировочные и демонстрационные.
В каких областях звучала воздушная тревога
- Запорожская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Донецкая,
- Одесская,
- Сумская,
- Винницкая,
- Киевская,
- Житомирская,
- Черниговская,
- Кировоградская,
- Хмельницкая,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Закарпатская,
- Тернопольская,
- Львовская,
- Ровенская,
- Волынская,
- Луганская области.
Где звучали тревоги в Украине 16 ноября / Карта
Ракетная атака Украины 15 ноября
- Российские захватчики в очередной раз нанесли по Украине массовый ракетный удар. 15 ноября во многих регионах раздались взрывы.
- Это был самый массированный ракетный обстрел Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
оккупанты запустили более 90 ракет. Нашим силам ПВО удалось сбить 70 ракет.
- Россияне несколько раз ударили по Печерскому району Киева. В одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
- В результате обстрела критической инфраструктуры во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью. В связи с этим по всей стране начались аварийные отключения света.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в регионе сработала система ПВО. Однако оккупанты нанесли удар и по энергетической инфраструктуре Львова, из-за чего 80% города без света и горячей воды.
- Мэр города Андрей Садовый рассказал, что из-за атаки прекращена подача тепла в дома. В результате удара пострадал один человек, который находится в тяжелом состоянии в больнице.
- Также оккупанты атаковали территорию Хмельницкой общины – зафиксировали 2 попадания. Впоследствии враг нанес повторный удар.
- В Житомире россияне нанесли 2 ракетных удара по энергетическим объектам, из-за чего город остался без электроэнергии и частично без воды.