Відомо, що одна людина загинула та ще одна – постраждала. 24 канал далі зібрав все, що відомо про атаку по Києву та області.

Важливо Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні

Куди влучили окупанти в Києві

У Печерському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа на 2 та 3 поверсі п'ятиповерхівки. Загальна площа займання – 60 квадратних метрів, було часткове руйнування фасаду будівлі. Також є часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхівки, але без пожежі.

В Оболонському районі уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва. Займання там вже ліквідували.

Рятувальники погасили пожежу після атаки / Фото ДСНС:

На Київ випустили понад 20 ракет

Росіяни спрямували на столицю 21 ракету. У Київській міській військовій адміністрації подякували силам ППО, які збили 18 з них. Загалом окупанти випустили понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 73 ракети та 10 безпілотників.

"Прильоти" у будинки на Київщині

У Києвській області ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. У поліції повідомили, що пошкоджено дах та зруйновано частину перекриття. Наразі правоохоронці оглядають місцк події та фіксують наслідки атаки окупантів. Попередньо повідомили, що потерпілих немає.