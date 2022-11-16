Деталі розповів виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк. Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів.
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Василь Малюк додав, що уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи.
Хто може бути причетний до удару по Україні
За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку Росії, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.
Як зазначив Василь Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких – участь в обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку Росії. Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва Росії, які віддали ці накази. Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.
Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у:
- Київській,
- Вінницькій,
- Волинській,
- Житомирській,
- Львівській,
- Полтавській,
- Рівненській,
- Хмельницький,
- Черкаській областях.
Працюємо, аби притягнути до відповідальності кожного окупанта,
– Малюк.
Головне про ракетні обстріли України 15 листопада
- 15 листопада Росія завдала наймасованішу атаку по Україні. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.
- Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог вдарив і по житлових будинках Києва.
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