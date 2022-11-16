Деталі розповів виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк. Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів.

Важливо Чи причетна Україна: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували падіння ракет у Польщі

Василь Малюк додав, що уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи.

Хто може бути причетний до удару по Україні

За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку Росії, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Як зазначив Василь Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких – участь в обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку Росії. Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва Росії, які віддали ці накази. Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у:

Київській,

Вінницькій,

Волинській,

Житомирській,

Львівській,

Полтавській,

Рівненській,

Хмельницький,

Черкаській областях.

Працюємо, аби притягнути до відповідальності кожного окупанта,

– Малюк.

Головне про ракетні обстріли України 15 листопада

15 листопада Росія завдала наймасованішу атаку по Україні. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог вдарив і по житлових будинках Києва.

Дивіться також – Піонтковський прокоментував масований ракетний удар по Україні: відео