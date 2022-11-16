Детали рассказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк. Сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов.

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Василий Малюк добавил, что обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы.

Кто может быть причастен к удару по Украине

По одной из проверяемых в Службе безопасности версий к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка России, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

Как отметил Василий Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка России. Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства России, отдавших эти приказы. Материалы производства лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.

В целом СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в:

Киевской,

Винницкой,

Волынский,

Житомирской,

Львовской,

Полтавской,

Ровенской,

Хмельницкий,

Черкасской области.

Работаем, чтобы привлечь к ответственности каждого оккупанта,

– Малюк.

Главное о ракетных обстрелах Украины 15 ноября

15 ноября Россия нанесла самую массированную атаку по Украине. Враг выпустил около 100 ракет по городам Украины. Ракеты запускали из направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.

В результате вражеских ударов повреждено около 15 объектов критической инфраструктуры. Также враг ударил и по жилым домам Киева.

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