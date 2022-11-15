Известно, что один человек погиб и еще один – пострадал. 24 канал собрал все, что известно об атаке по Киеву и области.

Важно Силы ПВО сбили 73 ракеты: последствия массированной ракетной атаки по Украине

Куда попали оккупанты в Киеве

В Печерском районе в результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар на 2 и 3 этаже пятиэтажки. Общая площадь возгорания – 60 квадратных метров, было частичное разрушение фасада здания. Также есть частичное разрушение квартиры на 24 этаже 24-этажки, но без пожара.

В Оболонском районе обломки сбитой ракеты упали у фундамента заброшенного строительства. Возгорание там уже ликвидировали.

Спасатели потушили пожар после атаки / Фото ГСЧС:

На Киев выпустили более 20 ракет

Россияне направили в столицу 21 ракету. В Киевской городской военной администрации поблагодарили силы ПВО, которые сбили 18 из них.

"Прилеты" в дома на Киевщине