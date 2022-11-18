Критическую ситуацию в энергосистеме Украины усложняет ежедневное похолодание. Поскольку на улице опускается температура воздуха, дома становится холодно, то украинцы вынуждены использовать больше электроэнергии для обогрева.

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Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки россиян по энергообъектам.

– отметили в НЭК "Укрэнерго".

Ремонтные бригады работают круглосуточно по восстановлению уничтоженной инфраструктуры. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы вернуть украинцам свет.

Россияне пытаются лишить украинцев благ цивилизации

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне хотят лишить украинцев не только света, но и воды и газа, то есть всех благ цивилизации. Вражеские войска обстреливают и энергетическую инфраструктуру, и гидротехнические сооружения, и газодобывающие предприятия.

Отметим, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что отключение электроэнергии может затягиваться и до 10 часов. В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города на зиму перебраться по возможности в село.



Как экономно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! 15 ноября российские военные совершили по Украине самую масштабную ракетную атаку. Их снаряды попали в 15 объектов энергетической инфраструктуры. В этот день света не было практически во всех регионах нашей страны.

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