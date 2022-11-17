Таку думку 24 каналу озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, як Росія готує удари по енергетиці України.

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Росіяни намагаються позбавити нас усіх благ цивілізації

Ігнат розповів, що росіяни обстрілюють не лише енергетичну інфраструктуру, а всю критичну. Зокрема, в жовтні ще обстрілювали гідротехнічні споруди, а 17 листопада завдали удару по газовидобувних підприємствах.

Не лише світло, а ще газ і, можливо, воду, намагаються позбавити наш народ усіх благ цивілізації. Ракети С-300 17 листопада вдарили традиційно. Є постраждалі цивільні, діти, до речі, і вже є реакція влади на ці речі,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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Інші ракетні обстріли

Він продовжив, що ворог застосував для обстрілів літаки Ту-95 з району Волгодонська. До 18 ракет Х-101 чи Х-555 було випущено з цих літаків. Лише на Київщині було збито 4 ракети, крім того, Київщина в цей час була ще атакована шахідами, які прилетіли з території Білорусі, й усі 5 було знищено.

"Крім того, ворог атакував ще й з моря. Була 1 ракета "Калібр", яка по Одеській області прилетіла. Також ворог атакував з авіації, з винищувачів керованими ракетами Південь, 2 з цих ракет Х-59 було знищено", – зауважив Ігнат.

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