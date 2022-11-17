Таку думку 24 каналу озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, як Росія готує удари по енергетиці України.
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Росіяни намагаються позбавити нас усіх благ цивілізації
Ігнат розповів, що росіяни обстрілюють не лише енергетичну інфраструктуру, а всю критичну. Зокрема, в жовтні ще обстрілювали гідротехнічні споруди, а 17 листопада завдали удару по газовидобувних підприємствах.
Не лише світло, а ще газ і, можливо, воду, намагаються позбавити наш народ усіх благ цивілізації. Ракети С-300 17 листопада вдарили традиційно. Є постраждалі цивільні, діти, до речі, і вже є реакція влади на ці речі,
– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Ігнат прокоментував обстріли української інфраструктури: дивіться відео
Інші ракетні обстріли
Він продовжив, що ворог застосував для обстрілів літаки Ту-95 з району Волгодонська. До 18 ракет Х-101 чи Х-555 було випущено з цих літаків. Лише на Київщині було збито 4 ракети, крім того, Київщина в цей час була ще атакована шахідами, які прилетіли з території Білорусі, й усі 5 було знищено.
"Крім того, ворог атакував ще й з моря. Була 1 ракета "Калібр", яка по Одеській області прилетіла. Також ворог атакував з авіації, з винищувачів керованими ракетами Південь, 2 з цих ракет Х-59 було знищено", – зауважив Ігнат.
Ракетні обстріли України: останні новини
- Російські військові зранку 17 листопада вкотре намагалися масовано атакувати міста України. Окупанти запускали ракети з Росії, а дронами атакували з Білорусі.
- Росія у вівторок, 15 листопада, завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки окупантів одна з ракет впала в Польщі, після чого розпочалося розслідування інциденту.
- 17 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Міський голова Борис Філатов показав страшний кадр однієї з постраждалих.