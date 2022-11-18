Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона рассказал, что блекаут в Украине теоретически возможен. Однако, по его словам, это произойдет в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой, сообщает 24 канал.
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Ситуация сложная, но контролируемая
Сахарук заявил, что блекаут в Украине – это мечта оккупантов, которая никогда не осуществится. Чтобы восстановить довоенное состояние энергосистемы Украины, необходимо закупить новое оборудование.
Низковольтное оборудование производят в Украине и, к счастью, его много. А высоковольтное – дороже и купить его, соответственно, труднее. Кроме того, Сахарук заявил, что необходимые приборы в Украине не производятся.
Где ситуация со светом самая плохая
По словам исполнительного директора, самая плохая ситуация с электроснабжением сейчас в Херсоне, ведь там нет света вообще. Он отметил, что в городе каждый день работают 18 бригад, работы по восстановлению продолжаются уже несколько дней.
Ситуацию усугубляет разрушенная инфраструктура города и масштабные минирования территорий.
Какие сценарии выхода из блекаута
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что выход из блекаута предусматривает несколько сценариев, согласно которым это может занять 3-10 дней.
В то же время Харченко акцентировал, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блекаутом.
Сейчас энергосистема стабилизируется после последнего массового обстрела российскими агрессорами 15 ноября. По словам эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, будет легче выдержать следующий удар.
Какая ситуация с отключениями света по Украине
- Премьер Денис Шмигаль заявил, что в настоящее время почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По его словам, такая ситуация происходит в результате повреждений критической инфраструктуры страны.
- 18 ноября по всей Украине были введены графики почасовых отключений света. Кроме того, могут быть и аварийные отключения электроэнергии. Ремонтные бригады работают круглосуточно по восстановлению уничтоженной инфраструктуры. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы вернуть украинцам свет.
- В ДТЭК подчеркнули, что "Укрэнерго" должно сбалансировать энергосистемы, чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях. Для этого вводят стабилизационные и экстренные отключения.
- Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что в такой критической ситуации отключения электроэнергии могут несколько затягиваться. По его словам, они могут продолжаться по 8 – 10 часов.
- Графики отключения электроэнергии в городах Украины смотрите по ссылке .
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