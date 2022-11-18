Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона рассказал, что блекаут в Украине теоретически возможен. Однако, по его словам, это произойдет в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой, сообщает 24 канал.

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Ситуация сложная, но контролируемая

Сахарук заявил, что блекаут в Украине – это мечта оккупантов, которая никогда не осуществится. Чтобы восстановить довоенное состояние энергосистемы Украины, необходимо закупить новое оборудование.

Низковольтное оборудование производят в Украине и, к счастью, его много. А высоковольтное – дороже и купить его, соответственно, труднее. Кроме того, Сахарук заявил, что необходимые приборы в Украине не производятся.

Где ситуация со светом самая плохая

По словам исполнительного директора, самая плохая ситуация с электроснабжением сейчас в Херсоне, ведь там нет света вообще. Он отметил, что в городе каждый день работают 18 бригад, работы по восстановлению продолжаются уже несколько дней.

Ситуацию усугубляет разрушенная инфраструктура города и масштабные минирования территорий.

Какие сценарии выхода из блекаута

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что выход из блекаута предусматривает несколько сценариев, согласно которым это может занять 3-10 дней.

В то же время Харченко акцентировал, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блекаутом.

Сейчас энергосистема стабилизируется после последнего массового обстрела российскими агрессорами 15 ноября. По словам эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, будет легче выдержать следующий удар.

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