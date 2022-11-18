Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве. По его словам, такая ситуация происходит в результате повреждений критической инфраструктуры страны, пишет 24 канал.

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Украина нуждается в помощи

Шмыгаль сообщил, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Наше государство нуждается в помощи как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и в дополнительных финансовых ресурсов.

Обратите внимание! Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз увеличит поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских массированных атак.

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Какая ситуация с отключениями света по Украине

18 ноября по всей Украине были введены графики почасовых отключений света. Кроме того, могут быть и аварийные отключения электроэнергии. Ремонтные бригады работают круглосуточно по восстановлению уничтоженной инфраструктуры. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы вернуть украинцам свет.

В ДТЭК подчеркнули, что "Укрэнерго" должно сбалансировать энергосистемы, чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях. Для этого вводят стабилизационные и экстренные отключения.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что в такой критической ситуации отключения электроэнергии могут несколько затягиваться. По его словам, они могут продолжаться по 8 – 10 часов.

Графики отключения электроэнергии в городах Украины смотрите по ссылке.

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