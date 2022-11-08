Ситуацию, в которой очутилась энергосистема Украины, прокомментировал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, базовый сценарий развития событий в Украине предусматривает плановые и аварийные отключения, перебои в течение всей зимы.

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Что предполагает базовый сценарий развития событий

Но полного блекаута на протяжении многих недель в Киеве, Днепре или Кропивницком по этому сценарию не предусматривается,

– сказал эксперт.

Что касается полного отключения, то Владимир Омельченко сказал, что все может произойти, поскольку "мы не знаем, какими будут дальнейшие возможности врага".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украине невозможно будет спасти инфраструктуру, если Россия получит иранские баллистические ракеты, "с которыми очень трудно бороться".

Как будет работать энергетическая система

Омельченко рассказал, что энергетическая система Украины будет зимой работать в режиме обстрелов, аварийных отключений и ремонтов. По его словам, так будет происходить по кругу.

Такая ситуация у нас будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода. В определенных регионах будет больше аварийных и плановых отключений, в других – меньше,

– сказал он.

Эксперт объяснил, что Киев и область – энергодефицитный регион. Он пояснил, что в Киевской, Черниговской, Житомирской областях мало производят электрическую энергию.

"То есть у нас здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов – он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, поэтому возникают соответствующие проблемы", – резюмировал Омельченко.

Россия атаковала энергетическую систему Украины

Россия терпит неудачу на поле боя, из-за чего традиционно прибегла к терроризму. В период с 10 октября по 3 ноября российские военные массово атаковали энергосистему Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Больше всего от атак оккупантов пострадала Киевская область. Сообщалось, что в результате атак оккупантов больше всего от аварийных отключений электроэнергии пострадали северные и центральные регионы.

Президент Владимир Зеленский информировал, что в результате атак России серьезно повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Помочь Украине преодолеть последствия обстрелов вызвались в ЕС. Евросоюз может предоставить Украине финансовую помощь в размере 25,5 миллионов евро.

В Киеве не исключают, что городу может понадобиться эвакуация, если произойдет полное обесточивание. В то же время местные власти подчеркнули, что эвакуация из Киева не планируется.

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