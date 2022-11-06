Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук опроверг информацию о том, что Киев якобы планирует эвакуировать население. По его словам, в столице все контролировано и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации.

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В столице все контролируемо

В КГГА объяснили, что городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации.

В частности, и в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

Роман Ткачук подчеркнул, что система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам. Это не значит, что сейчас готовятся проводить эвакуацию.

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения», – заявил Ткачук.

Сообщается, что в каждом районе Киева существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций.