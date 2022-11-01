Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице готовятся пережить зиму. По его словам, рассматриваются разные сценарии развития событий и худший – "когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения".

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Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим,

– отметил Кличко.

Мэр отметил, что электрогенераторы уже закупили, запасы воды и всего необходимого тоже сделали, чтобы эти пункты обогрева принимали людей.

"В этих пунктах можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", – объяснил Кличко.

Киев страдает от атак врага

Россия нанесла ракетный удар по Киеву утром 31 октября. В результате в столице возникли перебои со светом и водой и даже связью.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за энергетического терроризма со стороны России повреждено уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

ДТЭК Киевские электросети обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве: в компании объяснили, что свет не обязательно будут отключать на 12 часов.

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