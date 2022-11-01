Мер Києва Віталій Кличко розповів, як у столиці готуються пережити зиму. За його словами, розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший – "коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання".

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Через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо,
– зазначив Кличко.

Мер зауважив, що електрогенератори уже закупили, запаси води та всього необхідного теж зробили, щоб ці пункти обігріву приймали людей.

"У цих пунктах можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", – пояснив Кличко.

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